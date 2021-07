Europei: Russia; rescisso contratto del ct Cherchesov

(ANSA-AFP) - ROMA, 08 LUG - L'allenatore della Russia Stanislav Cherchesov è stato esonerato: lo ha annunciato oggi la federcalcio russa. "La Federcalcio russa, in accordo con l'allenatore della squadra nazionale, ha deciso di rescindere il contratto ", è spiegato in una nota. La Federazione Russa precisa di aver iniziato a cercare un successore di Cherchesov, senza dare alcun nome. Secondo i media russi, un allenatore straniero potrebbe essere privilegiato. Cherchesov aveva preso le redini della squadra nell'agosto 2016, dopo il fallimento a Euro 2016 ed ha guidato la Russia ai quarti di finale della Coppa del Mondo 2018 mentre a Euro 2020 la Russia non è riuscita a uscire dalla fase a gironi dell'Euro è stata eliminata nella fase a gironi. (ANSA-AFP).