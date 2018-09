F3: Schumi jr secondo in gara-3 Austria

(ANSA) - ROMA, 23 SET - Si interrompe a quota 5 la striscia di vittorie consecutive in F3 di Mick Schumacher, figlio dell'ex ferrarista sette volte campione del mondo. Alla tripletta messa a segno al Nurburgring, Schumi jr aggiunge i due successi di ieri e oggi (gara-1 e gara-2) sul Red Bull Ring in Austria, mentre in gara-3, pur partendo dalla pole, ha dovuto accontentarsi del secondo posto dietro al compagno di team nella Prema Theodore, il russo Robert Shwartzman, scattato in testa fin dalla partenza. Al quarto posto Dan Ticktum, principale rivale di Schumacher nella classifica generale dell'Europeo, in cui il figlio del pluricampione del mondo ha 329 punti contro i 280 del più diretto inseguitore.