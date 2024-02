Abete 'assemblea sia elemento di confronto non di divisione

(ANSA) - ROMA, 06 FEB - "Se si farà l'assemblea straordinaria? É una valutazione che farà Gravina. Le assemblee devono essere un elemento di confronto e non di divisione. L'interesse del calcio italiano è trovare una sintesi condivisa". Così Giancarlo Abete, presidente della LND, a margine del Simposio "Sport, calcio e calciomercato" della Fondazione Roma parlando del tema delle riforme in vista dell'assemblea straordinaria indetta da Gravina per l'11 marzo.

"Al di là dei format dei campionati, la realtà è che le società devono essere gestite bene. Non è togliere o aggiungere un club che fa la differenza - ha aggiunto - Non facciamo diventare dialettica inutile la capacità di gestione delle risorse che nel nostro paese sono limitate". Sulla richiesta di maggiore autonomia della Serie A ha concluso: "Culturalmente non mi piace alzare i toni per risolvere problemi di politica sportiva, quando uno lo fa è perché si sente in una posizione debole". (ANSA). .