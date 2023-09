Fagioli 'Pogba? Non parlo, siamo concentrati sul campo'

(ANSA) - MILANO, 13 SET - "Pogba? Non è una questione di cui parlo, siamo concentrati solo sul campo. Il nostro obiettivo è vincere sabato": così il centrocampista della Juventus Nicolò Fagioli a margine del Premio Gentleman, dribbla la domanda sul compagno di squadra trovato positivo al doping.

Testa solo al campionato dunque e alla sfida contro la Lazio: "Sarà una partita tosta, ce lo aspettiamo. Ha fatto una buonissima prestazione contro il Napoli e prima arrivava da due sconfitte. Sarà una partita tosta, ci stiamo concentrando per giocarla al massimo". Anche se la Juve può concentrarsi su un unico fronte, il campionato, la parola scudetto nello spogliatoio bianconero sembra non sia stata pronunciata. "Il mister - assicura Fagioli - ci ha chiesto di arrivare nei primi quattro posti e l'obiettivo adesso è arrivare al 30 dicembre in scia dei primi quattro posti". (ANSA). .