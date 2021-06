Federclubs, Ferrero consegni Samp a Monte pegni

(ANSA) - GENOVA, 27 GIU - Il titolo della nota pubblicata sulla pagina Facebook della Federclubs è chiarissimo: "Fuori Ferrero dalla Sampdoria". Da parte della tifoseria organizzata blucerchiata una presa di posizione forte: "la nostra contestazione prosegue da anni ma la consapevolezza che difficilmente sarà la spinta della tifoseria a liberarci di lui è un fardello che grava sulla nostra voglia di tornare ad amare la Sampdoria dopo un anno e mezzo di distanza forzata", si legge nel comunicato che si chiude così: "Non parliamo di allenatori, di schemi e di calciomercato - conclude la Federclubs - Parliamo di una società calcistica, quella con la maglia più bella del mondo, consegnata al Monte dei Pegni in attesa della risposta dei creditori. Lascerete i tifosi da soli in questa battaglia?". (ANSA).