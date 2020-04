Fifa, 50 stelle onorano gli 'eroi dell'umanità'

(ANSA) - ROMA, 18 APR - Cinquanta stelle del calcio, del passato e del presente, tra le quali gli azzurri Giorgio Chiellini, Gianluigi Buffon e Fabio Cannavaro, hanno voluto onorare in messaggi video gli 'eroi dell'umanità'. Sono gli operatori sanitari e tutti gli altri professionisti che con il loro impegno danno il massimo per assicurare alla società di continuare a funzionare nella pandemia e per rendere loro il giusto omaggio la Fifa ha organizzato una campagna video. "In circostanze terribili è stato fenomenale il coraggio mostrato da medici, infermieri e da tutti gli altri lavoratori che ci stanno supportando in questa emergenza legata al coronavirus - il messaggio di Giorgio Chiellini -. Se volete conoscere eroi, queste sono le persone da considerare tali. Ci hanno protetto e dato speranza per ciò che verrà dopo il COVID-19. Vi saluto e vi ringrazio per tutto ciò che avete fatto per difendere ciascuno di noi". "Tutti noi, come calciatori, sappiamo fin troppo bene cosa significhi essere applauditi per le buone prestazioni, ma in questa occasione dobbiamo fare un passo indietro e riconoscere che ci sono altre persone che stanno giocando un ruolo fondamentale nel difenderci da un avversario invisibile e pericoloso - ha detto Fabio Cannavaro -. Il mondo del calcio ringrazia tutti gli operatori sanitari e gli altri lavoratori essenziali, gli assistenti e i volontari. Apprezziamo tutto ciò che avete fatto e farete per proteggere le nostre vite. Grazie a tutti voi". Alla campagna video - che sarà lanciata su vari canali digitali Fifa con l'hashtag #WeWillWin - partecipano anche tra gli altri David Beckham, Cafu, Iker Casillas, Magdalena Eriksson, Samuel Eto'o, Kaká, Harry Kane, Carli Lloyd, Diego Maradona, Marta, Mesut Özil, Norma Palafox, Pelé, Gerard Piqué, Sergio Ramos, Roberto Carlos, James Rodríguez, Ronaldo, Yaya Touré, Marco van Basten, Arturo Vidal, Javier Zanetti e Zinedine Zidane. (ANSA).