Fifa 'The Best', 'finalisti' Messi, Mbappé e Haaland

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - Sono Lionel Messi, Kylian Mbappé ed Erling Haaland i tre 'finalisti' del premio Fifa 'The Best' per il miglior calciatore dell'anno, assegnato grazie al voto online degli appassionati, oltre che di giornalisti specializzati e dei ct e dei capitani di tutte le nazionali dei paesi affiliati alla stessa Fifa. Il nome del vincitore sarà svelato alla cerimonia dei 'The Best Fifa Football Awards' del prossimo 15 gennaio. Per il premio di miglior calciatrice le tre rimaste in corsa sono le spagnole campionesse del mondo Aitana Bonmati e Jennifer Hermoso (la giocatrice baciata dal suo ex presidente Luis Rubiales durante la premiazione dei Mondiali) e la 18enne colombiana Linda Caicedo, 'stella' del Real Madrid. (ANSA).