Figa: Ok licenze per ammissione a tornei

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - Il Consiglio federale Figc ha approvato il sistema delle licenze nazionali sull'ammissione ai campionati di Serie A, B e C 2019/20. Sulla base delle linee-guida approvate il mese scorso, si è provveduto a stabilire modalità e nuovo cronoprogramma per gli adempimenti necessari. Il 24 giugno 2019 scadono i termini per la presentazione delle domande d'iscrizione, documentazione ed effettuazione adempimenti, fino all'8 luglio si potranno presentare ricorsi, mentre nel Consiglio federale del 12 luglio ci sarà la definizione dei campionati. "Oggi conosciamo i tempi per iscriversi, si tratta di una rivoluzione epocale e culturale nell'ambito del mondo del calcio che fa conoscere le regole del gioco e lancia un messaggio di attenzione alle esigenze cui bisogna rispondere per partecipare ai campionati - le parole di Gabriele Gravina -. In ballo la certezza della competizione sportiva, avevo assunto un impegno di licenziare entro la fine dell'anno le norme relative all'adesione ai campionati, ho mantenuto la promessa".