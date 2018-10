Figc: Malagò 'stop litigi'

(ANSA) - FIUMICINO, 22 OTT - "Mi aspetto una giornata positiva, mi sembra che ci sia un buon clima, il candidato è unico e questo dimostra che c'è e ci sarà compattezza, cosa che ho sempre auspicato. La prima cosa che chiedo al mondo del calcio? Di essere meno litigioso possibile e di concentrarsi sulle cose da fare che mi sembra a grandi linee e a parole trovano tutti d'accordo". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, al suo arrivo a Fiumicino per l'assemblea della Figc che porterà all'elezione di Gabriele Gravina. "Per il bene del calcio bisogna cercare di non guardare subito all'immediato, all'interesse della singola componente - aggiunge il numero uno del Comitato olimpico - ma di pensare magari di fare un discorso di più ampio respiro che porti beneficio a tutti. Penso sia una cosa importante non solo per la federazione e il calcio, ma anche per lo sport italiano e il Paese".