Fiorentina: Arsenal vuole Vlahovic a gennaio

(ANSA) - FIRENZE, 08 DIC - L'Arsenal prepara l'assalto a Dusan Vlahovic. Non è la prima volta che il nome dell'attaccante della Fiorentina, attuale capocannoniere del campionato con 13 gol insieme a Ciro Immobile, viene accostato al club londinese, ma secondo il Sun il giocatore viola è l'obiettivo principale per il il tecnico dell'Arsenal Mikel Arteta il quale, stando alle indiscrezioni, sarebbe insoddisfatto del rendimento finora offerto dagli attuali attaccanti in rosa. Quindi, anche per bruciare la concorrenza di Juventus e Tottenham da tempo sulle tracce di Vlahovic, l'intenzione sarebbe quella di presentare un'offerta alla Fiorentina già per gennaio, intorno agli 80 milioni di euro. Che farà il patron Rocco Commisso? Al momento la squadra viola è tornata in zona Europa dopo i successi contro Milan e Bologna e questo grazie anche e soprattutto alle reti del bomber serbo che Vincenzo Italiano, ovviamente, si tiene ben stretto ritenendolo l'unico giocatore insostituibile. Lo stesso centravanti classe 2000, in scadenza nel 2023 e deciso a non rinnovare nonostante la ricca proposta di Commisso, ha fatto capire più volte finora di voler rimanere a Firenze fino al termine della stagione per contribuire a portare la squadra in Europa. Tradotto: la situazione è tutta in divenire. Nel frattempo, dopo la cena di Natale ieri sera al Teatro del Maggio (400 ospiti fra i quali il sindaco di Firenze Dario Nardella e il governatore della Regione Toscana Eugenio Giani) la Fiorentina è tornata oggi in campo per proseguire la preparazione in vista della gara di sabato al Franchi contro la Salernitana dell'ex Ribéry. Ma nel club viola cresce anche l'attesa per la finale di Supercoppa Primavera che domani alle 17, al Castellani di Empoli vedrà impegnata la Viola contro la formazione di casa. In caso di successo si tratterebbe del terzo trofeo giovanile vinto sotto la gestione-Commisso. (ANSA).