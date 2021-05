Fiorentina: Iachini, in Sardegna per vincere ma un punto va bene

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Fiorentina a un passo dalla salvezza. È Beppe Iachini si gode il punto in Sardegna. "Siamo venuti qui per vincere- ha detto - peró c'è anche l'avversario, un Cagliari con tante qualità e altrettante motivazioni. Il risultato è la conseguenza di una partita tesa, con molti errori". Il lato positivo? "È un risultato comunque importante- ha spiegato- un passo avanti senza rischiare praticamente nulla. Abbiamo conquistato nove punti in cinque partite. E ora andiamo a giocare una bella gara con il Napoli". (ANSA).