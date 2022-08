Fiorentina: ufficiale l'arrivo in viola di Barak

(ANSA) - FIRENZE, 26 AGO - La Fiorentina ufficializza l'acquisto di Antonin Barak dal Verona. Il centrocampista classe '94, nazionale ceco, dopo aver rinnovato con il club veneto fino al 2025 approda in viola con la formula del prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo per circa 10 milioni più due di bonus al raggiungimento di determinate condizioni. Per questa nuova avventura Barak, 11 gol la passata stagione, ha scelto la maglia numero 72. (ANSA).