Fiorentina, vicino ritorno di Badelj

(ANSA) - FIRENZE, 04 AGO - Sono ore decisive per il ritorno alla Fiorentina di Milan Badelj. Mancano ancora da definire alcuni dettagli tra il club viola e la Lazio ma sta filtrando ottimismo. L'accordo dovrebbe prevedere il prestito del trentenne centrocampista con diritto di riscatto fissato ad una cifra intorno ai 5-5,5 milioni. Appena l'operazione sarà completata e ufficializzata Badelj lascerà il ritiro della squadra biancoceleste per raggiungere Firenze già a inizio settimana per le visite mediche e mettersi a disposizione di Vincenzo Montella, con il quale ha già lavorato nel 2014 quando arrivò dall'Amburgo. Il nazionale croato ha lasciato la Fiorentina un anno fa in scadenza di contratto per iniziare una nuova avventura con la maglia della Lazio, ma nello scorso campionato ha avuto ben poco spazio (26 presenze, spesso subentrando, e un solo gol), così non è rimasto insensibile al richiamo della squadra viola di cui è stato anche capitano.