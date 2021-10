Fiorentina: Vlahovic posta sui social il pallone della tripletta

(ANSA) - FIRENZE, 31 OTT - Il pallone della tripletta autografato come da tradizione da tutti i compagni e la scritta Fiorentina-Spezia 3-0: è l'immagine che Dusan Vlahovic ha postato insieme ad un emoticon sorridente e con i cuoricini sul proprio profilo Instagram poco dopo la partita che lo ha visto protagonista decisivo. Un successo che ha rilanciato la squadra viola in zona Europa. ''Come dico sempre la differenza per qualsiasi squadra la fanno gli attaccanti quando sono in giornata - il commento di Vincenzo Italiano - Sono quindi molto contento sia della squadra per come ha reagito dopo il ko di mercoledì con la Lazio sia ovviamente di Dusan: si sa quanto il gol sia vitale per un attaccante, ora tutti ci prepareremo al meglio per una sfida difficile come quella di sabato in casa della Juve, i bianconeri fanno sempre paura sia quando sta bene che nei momenti complicati. Obiettivo Europa per noi? Presto per parlarne ma la posizione in classifica è buona''. Il tecnico viola intanto si tiene stretto il proprio centravanti al di là del suo futuro: con 25 reti realizzati ad ora nel 2021 ha messo Kurt Hamrin nel mirino: se Vlahovic ne farà almeno altri due da qui a fine dicembre, cosa oggettivamente più che possibile, eguaglierebbe e potrebbe anche superare il record del grande campione svedese che ad oggi detiene il numero massimo di marcature in un anno solare per un giocatore della Fiorentina, record centrato nel 1960. (ANSA).