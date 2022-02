Francia: Bordeaux esonera Petkovic

(ANSA) - BORDEAUX, 07 FEB - Il Bordeaux ha esonerato l'allenatore Vladimir Petkovic a causa dei deludenti risultati della squadra, 19/a in classifica nella Ligue 1 e fresca reduce dalla brutta sconfitta (0-5) contro il Reims. Petkovic era arrivato al Bordeaux l'estate scorsa, dopo aver guidato la Svizzera (di cui è stato ct per quasi otto anni) fino ai quarti di finale di Euro 2020. In passato ha allenato anche la Lazio, vincendo nel 2013 una Coppa Italia battendo in finale la Roma. Assieme a Petkovic, è stato mandato via anche il suo assistente, l'italiano ex centrocampista dell'Inter Antonio Manicone. (ANSA).