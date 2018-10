'Tradito da Deschamps, ho tifato contro la Francia': la rabbia del campione del mondo mancato

La storia del calcio è piena di occasioni mancate e grandi sogni di gloria infranti. E' il caso di Laurent Koscielny. La rottura del tendine d'Achille della caviglia destra poco prima del Mondiale in Russia ha trasformato il difensore francese in uno di quei "giocatori tristi che non hanno vinto mai" (cantati da Francesco De Gregori nella sua Leva calcistica del '68). A Madrid, in una maledetta serata di maggio, il difensore si è accasciato a terra dopo aver poggiato male il piede sul campo dell'Atletico. Brutto infortunio e sei mesi di stop, l'Arsenal eliminata dall'Europa League, e fuori dalla lista dei convocati. A 32 anni era l'ultima chiamata per la gloria che i suoi compagni hanno ottenuto vincendo il Mondiale.

"La vittoria della Francia mi ha fatto più male dell'infortunio"

Smaltita la delusione, oggi Laurent Koscielny ha solo rabbia e attacca i suoi ex compagni e il tecnico Deschamps. In una intervista Canal Plus il difensore ha dichiarato: "Durante i Mondiali provavo un sentimento strano. Volevo che andassero avanti ma al tempo stesso che perdessero. Penso che la vittoria della Francia mi abbia fatto più male dell'infortunio". "Prevale il lato egoista, avrei potuto far parte di questa avventura e vincere, mi rimarrà in testa per il resto della mia vita", ha aggiunto l'ex capitano dell'Arsenal.

"Deschamps e in molti mi hanno deluso"

"Penso di aver dato quello che potevo, la Francia ha un'ottima generazione con grandi giocatori, per me è finita - ha aggiunto Koscielny -. Sarò sempre un sostenitore dei blues perché rimane la squadra del mio Paese, ma non indosserò più la maglia della Nazionale. Deschamps? Quando stai bene hai molte persone attorno, ma a un certo punto ti dimenticano. L'ho visto una volta a settembre per il mio compleanno, poi basta. Ma in molti mi hanno deluso".

La replica del Ct: "Sono rimasto sorpreso dalle parole di Lolo"

La replica di Didier Deschamps è stata immediata. "Sono rimasto sorpreso dalle parole di Lolo, tutti i membri del personale della Francia ed i compagni gli hanno mandato messaggi di sostegno dopo l'infortunio - ha detto il Ct -. L'ho anche invitato a venire durante la preparazione pre-Mondiali e ho discusso con lui sulla scelta dell'operazione. Capisco la sua delusione per l'infortunio subito e per aver saltato i Mondiali, ma è passato solo un mese da quando ci siamo sentiti l'ultima volta".