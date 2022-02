Emorragia cerebrale per Beppe Furino. 'E' in partita, continuate a tifare per lui'

"Il capitano è sotto due a zero dal primo minuto, ma è in partita". Il "capitano" per tutti i tifosi della Juve degli anni Settanta e Ottanta è Beppe Furino, la partita per la vita si "gioca" nell'ospedale Santa Croce di Moncalieri e la metafora calcistica è di sua figlia, la giornalista Federica Furino. Le condizioni della "Furia bianconera", colpita da emorragia cerebrale, sono gravi ma stabili. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, al momento è escluso l'intervento chirurgico. "Il margine per ribaltare il risultato c’è, e con un po’ di fortuna passiamo il turno. Ringrazio tutti per la ola di affetto. E, mi raccomando, continuate a tifare", ha scritto sui social Federica.

Il dolore per la morte della moglie Irene. "Mi sento in colpa"

Nel marzo di un anno fa Beppe Furino ha vissuto il dramma della morte della moglie Irene Vercellini dopo aver contratto il Covid. "Mi sento in colpa, l'ho portato io in casa e ho contagiato tutti, questo è il mio senso di colpa infinito. Sono confuso, è successo così in fretta, la situazione è precipitata e ci ha contagiato tutti", aveva detto raccontando il suo "dolore indescrivibile" per la perdita dell'amore di una vita.

Una vita in bianconero

Il bambino venuto dalla Sicilia per indossare la maglia bianconera, prima nelle giovanili e poi nella prima squadra. "Ero juventino ben prima di arrivare a Torino, la mia carriera è stata una cavalcata felice, il calcio mi ha dato tutto", aveva confessato a La Stampa. "Giocavo con i calzettoni abbassati e il numero 10 perché volevo essere Omar Sivori", diceva senza sapere che sarebbe diventato popolare quanto e forse di più del "Cabezon" argentino. Il curriculum juventino non ammette critiche: quindici anni in bianconero, capitano dal 1976 al 1983 e vincitore di 8 scudetti, 2 Coppe Italia, 1 Coppa UEFA e 1 Coppa delle Coppe. Senza dimenticare due finali di Coppa dei Campioni perse. Il giocatore con più presenze nella storia del club più vincente d'Italia. E poi ancora alla Juve come responsabile del vivaio bianconero negli Anni '90 dove ha "scoperto" Marchisio e Giovinco. Un unico rammarico: la Nazionale. Solo tre presenze in azzurro e, come diceva l'ex mediano, "un amore mai sbocciato".