Garcia 'la Lazio cerca punti, ma Napoli vuole la terza vittoria'

(ANSA) - NAPOLI, 01 SET - "La Lazio è una squadra di qualità ma ha 0 punti e certamente c'è una forte esigenza di fare punti. Non so che Lazio ci aspettiamo, forse una squadra chiusa e quindi dovremo essere bravi a costruirci spazi ma anche a difenderci". Lo ha detto il tecnico del Napoli Rudi Garcia alla vigilia della sfida contro la Lazio domani sera al Maradona.

Garcia commenta il bilancio suo contro Sarri con tre vittorie, due pareggi e una sola sconfitta in sei match: "Lo scontro - spiega - è tra due squadre Napoli e Lazio, non tra me e Sarri. Il passato è passato, oggi c'è una gara da vincere perché 6 punti su 6 sono buoni ma 9 su 9 sono meglio. Il nostro obiettivo è proseguire bene in classifica e prendere punti sugli avversari diretti, e Lazio è una di quelle. Al di là di chi abbiamo di fronte, conta che ci siamo noi in primis nel gestire la gara. In questo non siamo ancora al 100% ma miglioriamo, alcuni giocatori hanno ora una preparazione più completa dopo le prime due partite di campionato, ma non siamo ancora al 100%. Dobbiamo migliorare e durare, perché si gioca anche a Natale, la squadra deve essere pronta tutta a rispondere sempre al meglio, non solo l'11 titolare". (ANSA). .