Garcia, Lindstrom talento in più per il Napoli, mostrerà qualità

(ANSA) - NAPOLI, 01 SET - "Jesper Lindstrom è un talento in più per la nostra rosa. E' un giocatore importante: lo ha mostrato con il Francoforte l'anno scorso e gioca con la sua nazionale, è di qualità". Così il tecnico del Napoli Rudi Garcia commenta, alla vigilia della sfida di campionato contro la Lazio, l'ultimo acquisto del Napoli. "Lindstrom - spiega Garcia - è qui anche perché Lozano va via per ragioni complessive non solo sportive, anche economiche.

Sportivamente mi piaceva Lozano ma economicamente era impossibile tenerlo e quindi abbiamo cercato un giocatore forte di prospettiva, sono contento per averlo preso. Può giocare in attacco e sulle fasce ma può essere anche abbinato a un centravanti, girandogli intorno, è un giocatore veloce che ha senso del gol e quindi è ina risorsa interessante, come Lozano, ha il suo stesso stile". Il danese sarà in panchina domani sera: "La squadra - ricorda Garcia - ha già vinto le due partite giocate, non è che arrivano nuovi giocatori e dimentico chi c'è già, non cambiamo subito tutto. Jesper parte in panchina e poi vediamo se ha qualche opportunità di saper vedere quello che sa fare. Ricordo che dopo le partite delle nazionali se avrò ancora la rosa intera giochiamo a Genova e poi sette match in poco tempo, ognuno avrà spazio per mostrare le sue qualità". (ANSA). .