Gasperini 'dimenticare ko Napoli'

(ANSA) - BERGAMO, 8 DIC - Domenica, alla Dacia Arena, per l'Atalanta comincia l'operazione risalita. Non c'è tempo per leccarsi le ferite dei ko con Empoli e Napoli: "Le sconfitte vanno dimenticate in fretta - è la premessa della vigilia di Gian Piero Gasperini -. L'indicazione più veritiera delle forze in campo potrà esserci non prima della fine del girone d'andata". I nerazzurri ci arriveranno dopo aver affrontato anche Lazio, Genoa, Juventus e Sassuolo, ma l'impegno di domani non viene certo preso sottogamba dal loro tecnico: "Il campionato è imprevedibile ed equilibrato, perché la continuità dei risultati in questo periodo è un problema per chiunque - ragiona -. L'Udinese a detta di tutti è un'ottima squadra che ha avuto il suo momento negativo. Ora s'è risollevata, ma con noi potrebbe essere tutt'altro tipo di partita rispetto a quelle con Roma e Sassuolo".