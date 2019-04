Gattuso, Uefa? Milan ha gente preparata

(ANSA) - MILANO, 12 APR - Rino Gattuso assicura di non essere preoccupato dal nuovo deferimento del Milan per violazioni del Fair play finanziario. "Le mie responsabilità sono quelle del campo. Abbiamo una grandissima società, grandissimi uomini che lavorano. Sulla questione Uefa mi sento molto tranquillo, c'è gente preparata, che ha studiato", ha commentato l'allenatore rossonero, focalizzato sullo scontro diretto per la Champions con la Lazio. "I 60mila che saranno domani a San Siro devono rappresentare una responsabilità in più per noi: dobbiamo essere bravi a farli gasare, si può fare solo con una grande mentalità e una buona prova - ha spiegato Gattuso -. E' un match importante, dobbiamo dare continuità a quello che abbiamo fatto con la Juventus. Serve una gara gagliarda, dobbiamo tenere botta e giocare bene tecnicamente. La Lazio fa perdere tante energie e quindi dobbiamo essere pronti a battagliare".