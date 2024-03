"Gazza" Gascoigne irriconoscibile: "Sono un ubriacone triste e vivo a casa della mia agente"

Genio tanto, sregolatezza ancora di più. Paul Gascoigne era tutto questo: un calciatore di talento che distribuiva giocate di classe sul prato verde, una testa matta fuori dal campo. Era molto amato dai tifosi delle sue squadre (su tutte il Tottenham in Inghilterra e la Lazio in Italia), sedotti da quel modo di vivere fuori dagli schemi e provocare sempre e comunque si trattasse di ruttare in faccia a un giornalista italiano oppure inneggiare agli unionisti scozzesi in casa del cattolicissimo Celtic. "Gazza", per sua stessa ammissione, aveva un unico obiettivo: "divertire i tifosi, conquistarli". Ma in quel suo anarchico mondo c'era anche una maledetta e grande passione per l'alcool, divenuta poi gradualmente dipendenza, che ha lasciato segni evidenti sul suo volto. Nel 2013 l’ex calciatore della Lazio e della Nazionale inglese è stato messo in coma per tre giorni mentre veniva curato per la sua dipendenza dall’alcol.

"La gente conosce Paul Gascoigne ma nessuno conosce Gazza"

Una dipendenza che Gascoigne non ha ancora superato. Oggi, a 56 anni, l'ex centrocampista della Lazio dei primi anni Novanta si definisce un "homeless" (senzatetto) e un "ubriacone triste" e confessa di essersi rivolto nuovamente agli Alcolisti anonimi per avere ancora un sostegno. Il fuoriclasse inglese ha raccontato la sua triste storia nel docufilm Gazza vs Paul. "La gente conosce Paul Gascoigne ma nessuno conosce Gazza. Nemmeno io a volte so chi sono per davvero - ha spiegato l'ex fantasista della nazionale inglese nel podcast High Performance -. I miei problemi con l'alcol sono cominciati dopo essermi ritirato. Non credo di aver mai deluso nessun allenatore, né giocatori o tifosi. Ho deluso piuttosto me stesso".

"Sono un ubriacone triste"

Gascoigne attualmente è senza casa e vive nella stanza degli ospiti della sua agente, Katie Davies. "Prima quando ero ubriaco, mi sentivo felice. Oggi non lo sono più. Sono un ubriacone triste. Non esco a bere, bevo in casa. Se voglio che la giornata sia brutta, so che devo andare al pub. Se voglio che sia una bella, mi basta andare a pescare". In un'intervista rilasciata nel 2021 l'ex campione aveva dichiarato: "Sarò sempre un alcolizzato".

"Non mi arrendo mai, lo farò solo quando sarò in una bara"

"Gazza" sta frequentando con regolarità le riunioni degli Alcolisti anonimi, ma non sembra farsi illusioni perché è andato in riabilitazione sette volte (l'ultima nel 2014 in una clinica a Southampton da 6.000 sterline al mese) e ha anche sborsato 20.000 sterline per farsi mettere nello stomaco delle pillole anti-alcol. Ma è stato tutto inutile. "Il vero problema non è il bere, ma quello che c'è dopo - ha detto -. Quando poi guardo il mio telefono e trovo 30 messaggi o chiamate perse, so di essere nei guai. L'anno scorso non è stato fantastico, è trascorso ad intermittenza per un paio di mesi. Ma non mi sono mai arreso, e non lo farò mai: il momento in cui mi arrenderò, sarà quando sarò in una bara".