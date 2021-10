Genoa: Ballardini recupera Caicedo, Criscito e Destro

(ANSA) - GENOVA, 12 OTT - Buone notizie per Davide Ballardini che oggi alla ripresa degli allenamenti in vista della gara di domenica contro il Sassuolo ha ritrovato in gruppo ben quattro elementi alle prese negli ultimi giorni con problemi fisici. Criscito, Destro, Biraschi e Caicedo si sono allenati con i compagni, così come Sirigu primo dei nazionali ad essere rientrato, e dunque potranno, salvo sorprese, essere a disposizione dell'allenatore per la sfida con i neroverdi. Il capitano Criscito si era infortunato alla caviglia contro la Salernitana così come Destro, contrattura, durante il riscaldamento della gara dell'Arechi prima della sosta. Biraschi si era infortunato contro il Verona mentre Caicedo sino ad ora i tifosi del Genoa non lo hanno mai visto avendo giocato appena un tempo di un'amichevole il 4 settembre scorso a porte chiuse con l'Alessandria. Proprio l'attaccante arrivato a fine mercato dalla Lazio è uno dei giocatori più attesi. (ANSA).