Genoa: esonerato Maran, in arrivo Ballardini. E' il quarto ritorno del tecnico romagnolo

Rolando Maran non è più l'allenatore del Genoa. Il tecnico trentino è stato esonerato questa mattina. A comunicarlo la società rossoblù con una nota. "Il Genoa Cfc comunica di aver sollevato dall'incarico il tecnico Rolando Maran. La Società ringrazia l'allenatore e il suo staff per l'impegno dimostrato". Al suo posto arriva Davide Ballardini. Contratto fino a giugno con rinnovo automatico in caso di salvezza.

Il tecnico romagnolo torna sulla panchina del Grifone per la quarta volta, dopo aver sempre centrato l'obiettivo salvezza nelle tre avventure precedenti. Per Enrico Preziosi si tratterrebbe del cambio di allenatore numero 27 da quando è presidente e proprietario del Genoa dal 2003, ma i tecnici in totale alla guida del Genoa sono stati 19, alcuni richiamati più volte proprio come Ballardini. L'allenatore romagnolo esordirebbe in trasferta contro lo Spezia proprio prima della sosta mentre alla ripresa la prima gara casalinga lo vedrebbe affrontare la Lazio il 3 gennaio.