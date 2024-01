La politica piange Riva, Mattarella: 'Autentico dolore', Meloni: 'E' stato la storia del calcio '

Un "eroe, un campione, un mito assoluto": la politica si stringe intorno ai familiari di Gigi Riva e lo celebra nel ricordo delle sue innegabili doti di calciatore e della sua straordinaria umanità. In un diluvio di dichiarazioni gli esponenti politici ricordano il campione del mondo del 1970 e la bandiera del Cagliari, legatissimo alla sua amata Sardegna. A partire dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ne sottolinea lo spessore umano: "tanti italiani, e io tra questi, apprendono l'improvvisa notizia della morte di Gigi Riva con autentico dolore. I suoi successi sportivi, il suo carattere di grande serietà, la dignità del suo comportamento in ogni circostanza gli hanno procurato l'affetto di milioni di italiani anche tra coloro che non seguivano il calcio".

"Ci lascia un grande sportivo che ha segnato la storia del calcio e della nostra Nazionale. Che la terra ti sia lieve, campione", scrive invece la premier Giorgia Meloni che in quegli anni non era ancora nata. Ma il mito di "Tuono di rombo" attraversa le generazioni e il cordoglio è unanime. Se ne va "un gigante del calcio. Con il suo ineguagliabile talento e la sua passione, Gigi Riva ha lasciato un segno indelebile nel cuore dei tifosi del Cagliari, guadagnandosi al contempo il rispetto e la stima di milioni di italiani.

Un simbolo, una bandiera, un grande uomo", gli fa eco la seconda carica dello Stato, il presidente del Senato Ignazio La Russa. Anche il presidente della Camera Lorenzo Fontana si associa: "è stato un grande campione. Con la sua grinta e il suo talento, ha regalato emozioni indimenticabili in Italia e nel mondo". Poi tanti, tantissimi parlamentari o ex premier come Enrico Letta che twitta: "Che tristezza. Ci lascia un mito assoluto. La persona e il calciatore".

"Molto di più di rombo di tuono, piangiamo l'uomo, il professionista. Rappresentava un cacio di altri tempi", ha detto il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi.

"Ci lascia Gigi Riva. Eroe di tanti ragazzi della mia generazione. Miglior marcatore della Nazionale azzurra. Condoglianze alla sua famiglia e a tutti i tifosi sardi. Buon viaggio in cielo, rombo di tuono". Lo scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

"Uno dei migliori calciatori italiani di tutti i tempi, ci mancherai", afferma il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida

"Gigi Riva, Rombo di Tuono. Eroe del Cagliari e della Nazionale. Che la terra ti sia lieve", scrive su X Matteo Renzi. "Che tristezza. Ci lascia un mito assoluto. La persona e il calciatore", scrive Enrico Letta su X.