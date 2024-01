Il mondo dello sport piange Gigi Riva. De Sisti, 'Un dio greco, mitico anche per noi', Zoff: 'Un grande amico'

La voce al telefono tradisce l'emozione e il dolore per la perdita di un amico, prima ancora che di un compagno di squadra. Giancarlo De Sisti ricorda Gigi Riva, "questa sorta di dio greco che per molti di noi, non soltanto per i ragazzini dell'epoca, era un mito". "E' stato un eroe per la nostra generazione - si interrompe - Sapevi che avevi un compagno al quale davi la palla e c'erano altissime possibilità che avrebbe fatto gol". "Provo una tristezza infinita, è un grossa perdita, per me anche di un grande amico", fa eco Dino Zoff. "A Gigi mi legano tante cose, abbiamo fatto il servizio militare assieme - sottolinea il portiere e ct azzurro - poi vincemmo gli Europei del 1968 e abbiamo continuato con le altre nazionali, fino al 2000 quando io ero il ct e lui era dirigente. Avevamo un grande rapporto, era impossibile non essergli amico...".

Anche Roberto Boninsegna lo ricorda come un uomo speciale: Quando sono arrivato a Cagliari lui era lì e ho dormito con lui in camera assieme. Sono stati anni bellissimi. Non avendo la macchina, vivevamo assieme. Mi scorrazzava ovunque. Eravamo amiconi e lo eravamo tutt'ora. Poi quanto c'è stato da scegliere, lui ha rifiutato la Juve. Ma io l'Inter l'ho accettato perché ero tifoso da bambino. Per lui la Sardegna era tutto", conclude. "De Sisti e Riva", terminava con i loro due nomi la formazione che vinse gli Europei del 1968 e che tutti recitavano a memoria. "Era un calcio diverso" ma De Sisti ci tiene a ricordare "l'uomo". "Era un ragazzo forte, un ragazzo perbene. Ed è stato una persone che si è fatta stimare per il suo modo di essere" grazie anche a quei silenzi che sapeva dosare. "Mai una parola fuori dalle righe, mai un diverbio", aggiunge il campione di Fiorentina e Roma, Ed effettivamente Riva è stato amato anche dalle generazioni successive perché - spiega De Sisti - "Gigi era ammirato per la sua forza, per la sua capacità di essere un atleta serio". Il rapporto tra i due giocatori è proseguito anche quando entrambi hanno appeso gli scarpini al chiodo: "E' stato un grande amico. Mi ero sentito con il gruppo e sapevo che stava bene, anche con la sua depressione. Non si poteva prevedere nulla". Quel gruppo che vinse nel 1968 e che giocò i Mondiali in Messico, segnati dalla celebre semifinale con la Germania e la finale persa con il Brasile di Pelè, è rimasto unito: "Ci siamo sentiti con Albertosi da poco per il suo compleanno e con Boninsengna per le feste. Ci risultava che Gigi stesse bene", conclude.

"Sei stato tra i più grandi calciatori della nostra Italia e un gigante lontano dai campi da gioco - scrive Gigi Buffon sui social -. Mi hai offerto una guida e un punto di riferimento in azzurro e abbiamo condiviso i momenti difficili, le sconfitte, come la vittoria più bella. Continua a regalarmi i tuoi consigli anche da lassù. Ciao Rombo di Tuono!".

"La Lega Serie A si stringe ai familiari e a tutti gli appassionati di calcio per la scomparsa di Gigi Riva, uno dei più grandi attaccanti della storia del calcio" si legge nel comunicato diramato dalla Lega Serie A. "Sarà per sempre ricordato per le gesta sportive straordinarie compiute sia con la maglia del suo Cagliari, sia con quella della Nazionale italiana, di cui detiene tutt'oggi il record di reti realizzate e con cui si è laureato campione d'Europa nel '68 e vice campione del mondo nel '70, dopo essere stato tra i protagonisti della leggendaria semifinale vinta contro la Germania 4-3. Da dirigente sportivo ha saputo portare la sua esperienza e la sua visione del calcio contribuendo a formare tante generazioni di campioni. Mancherà molto al calcio".

"Ci ha lasciati un monumento nazionale" ha commentato il presidente della Figc Gabriele Gravina. "Sono scosso e profondamente addolorato - ha dichiarato - il calcio italiano è in lutto perché ci ha lasciati un vero e proprio monumento nazionale. Gigi Riva ha incarnato il mito dell'uomo libero e del calciatore straordinario: il suo orgoglio, la sua classe e il suo senso di giustizia hanno unito generazioni e appassionato milioni di persone. Rombo di Tuono ha legato all'Azzurro la sua straordinaria carriera da atleta e da dirigente, grazie a lui abbiamo vinto l'Europeo del 1968 e il Mondiale del 2006. Chi ha avuto, come me, la fortuna di conoscerlo oggi perde un amico e un punto di riferimento importante". In memoria di Gigi Riva verrà osservato un minuto di raccoglimento prima delle gare di tutti i campionati di calcio in programma da domani a tutto il fine settimana. Lo ha reso noto la Figc.