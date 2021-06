Giroud niente Milan, rinnova con il Chelsea

(ANSA) - ROMA, 04 GIU - Niente Milan per Olivier Giroud. L'attaccante francese campione del mondo, che sembrava in procinto di passare al Milan da svincolato, ha deciso infatti di firmare il rinnovo annuale che gli proponeva il Chelsea neo-campione d'Europa. Rimarrà quindi ai Blues fino al 30 giugno del 2022. In pratica, il Chelsea ha esercitato l'opzione per il rinnovo automatico di un anno e il giocatore non ha avuto nulla da obiettare. ""Il Chelsea Football Club conferma che è stata esercitata un'opzione per prolungare di un anno il contratto di Olivier Giroud - è scritto in una nota del club londinese -. L'attuale contratto del francese sarebbe dovuto scadere alla fine di questa stagione, ma un'estensione significa che il soggiorno di tre anni e mezzo del 34enne a Londra Ovest continuerà per un altro anno. Da quando si è trasferito nella capitale dall'Arsenal, Giroud ha aiutato i Blues a conquistare tre importanti successi, oltre a fregiarsi della Coppa del Mondo con la Francia nel 2018". (ANSA).