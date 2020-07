Gol n.700 Messi non basta, Barcellona fermo sul 2-2 con Atletico

(ANSA) - ROMA, 01 LUG - Il 700/o gol di Lionel Messi non basta al Barcellona per battere l'Atletico Madrid. In casa i blaugrana si fermano sul 2-2: ai gol di Costa e dell'asso argentino risponde una doppietta di Niguez arrivata dal dischetto. Il suo record Messi l'ha fatto su calcio di rigore, ma nel suo stile, con un grandissimo colpo di classe: un cucchiaio per battere Oblak, uno dei portieri più forti al mondo. Sono 630 le reti con il Barcellona e 70 quelle con l'Argentina. Tuttavia, la festa del numero 10 blaugrana può essere solo a metà, perché il Barcellona inciampa e non vince mettendo ormai a repentaglio la vittoria di una Liga che prima del lockdown non era scontata ma che sembrava avesse un sigillo ben marcato. Il 2-2 del Camp Nou nella girandola di rigori con la doppietta dagli 11 metri firmata da Saul Niguez lascia al Real Madrid, impegnato contro il Getafe nella giornata numero 33 della Liga, ampio spazio di manovra grazie ad un punto di vantaggio. (ANSA).