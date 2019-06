Gravina, calcio femminile in crescita

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - "Con l'auspicio che questa visita sia benaugurante per il Mondiale, le promettiamo che vogliamo vincere e vinceremo la sfida più grande, quella di fare del calcio femminile una realtà consolidata". Così il presidente della Figc Gabriele Gravina al presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati in occasione del saluto alle azzurre del calcio alla vigilia della partenza per il Mondiale che si disputerà in Francia. "Grazie presidente per l'attenzione rivolta alla nostra nazionale femminile -ha detto Gravina. La nostra presenza qui è una testimonianza di attenzione molto importante. Non le nascondiamo l'orgoglio e la responsabilità che questa visita ufficiale ci impone. Reputo la dimensione del calcio femminile la più bella del nostro mondo, un calcio spontaneo e fortemente legato ai valori, al rispetto e al fair play. L'etica è la precondizione dello sport, per questo sono convinto che il calcio delle donne aiuterà il maschile a crescere non solo sotto il profilo numerico ma anche della qualità".