Gravina, con Mancini tornato entusiasmo

(ANSA) - ROMA, 4 APR - "Frequentando Mancini in questi cinque mesi devo dire che, al di là delle qualità professionali e tecniche, ha una grande sensibilità come uomo. È ambasciatore dell'Unicef, è sempre attento alle problematiche del mondo giovanile e ha dimostrato equilibrio, serenità e attenzione ai giovani e alla loro valorizzazione. Merita un premio importante come il Bearzot e io sono particolarmente felice". Con queste parole il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina ha salutato la scelta di premiare come vincitore del premio Bearzot 2019, appunto Roberto Mancini. "La commissione non ha trascurato le qualità degli altri due finalisti, Gattuso e Gasperini, ma credo che Mancini meriti questo premio - ha sottolineato Gravina nella conferenza stampa di annuncio del premio -. Roberto ha avviato con la federazione un percorso nuovo, di rilancio, acquisizione e conquista dell'entusiasmo di quei milioni di tifosi delusi e demoralizzati dagli ultimi eventi prima del suo arrivo".