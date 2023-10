Hernanes in Prima Categoria: per il "Profeta" esordio con gol e capriola

Nel 2022 aveva annunciato il suo addio al calcio, ma ora ha deciso di ripartire dalla Prima Categoria. E' la scelta di Anderson Hernanes de Carvalho Viana Lima, meglio noto come Hernanes e soprannominato il "Profeta". Il centrocampista brasiliano che ha giocato in Serie A dal 2010 al 2017 con Lazio, Inter e Juventus ha esordito in Prima Categoria Girone G Piemonte con la maglia dell'ASD Sale.

Gol decisivo e solita esultanza con capriola

E alla sua prima partita con la sua nuova squadra ha segnato ed esultato con la tradizionale "capriola". Hernanes è subentrato nella ripresa della partita contro il Monferrato ed è risultato decisivo perché ha segnato il gol del 2-0. Il punteggio finale è stato quello di 2-1.

"Questa realtà mi ricorda quando ho iniziato in Brasile"

Ma perché l'ex nazionale brasiliano ha deciso di tornare in Italia dopo aver concluso la sua carriera in patria (Sport Club do Recife)? E' stato lo stesso Hernanes a spiegare perché ha scelto la società piemontese. "Quando hai il pallone tra i piedi ti senti sempre un ragazzino. Vedere questa realtà mi ricorda quando ho iniziato in Brasile, dove si giocava per passione, divertimento e, ovviamente, anche per vincere, è bello essere in questa realtà", ha detto a Radiogold.it.