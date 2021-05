Iachini, Lazio forte dobbiamo farci trovare pronti

(ANSA) - ROMA, 07 MAG - A caccia di punti salvezza. La Fiorentina è sempre alle prese con una classifica complicata e così la gara di domani al Franchi con la Lazio assume una grande importanza considerando anche lo scontro diretto di domenica fra Benevento e Cagliari. "Non possiamo però distrarci guardando le altre - la raccomandazione di Beppe Iachini - ma pensare prima di tutto a fare grandi prestazioni". Più che mai contro un'avversaria ancora in lotta per un posto in Champions: ''Dobbiamo farci trovare pronti, la Lazio è forte, lavora assieme da tempo e ha giocatori esperti e di qualità. Insomma, ci sarà da lottare anche se il mio gruppo ha mostrato di avere lo spirito giusto''. Il successo in casa manca da metà febbraio, dal 3-0 con lo Spezia, un digiuno che Iachini vuol spezzare anche per festeggiare al meglio i 57 anni compiuti oggi: ''Bisogna invertire la rotta e per riuscirci dovremo disputare la partita perfetta''. Riflettori sul duello fra Vlahovic e Immobile, 19 gol finora per entrambi: ''Sono due attaccanti forti ma è presto per fare paragoni - ha detto Iachini - Il laziale è un giocatore maturo che segna con regolarità da anni, Dusan è ancora molto giovane, il suo percorso è appena all'inizio, l'augurio è che continui come sta facendo''. Al contrario di una difesa che continua a subire: ''Il calcio è fatto di situazioni e dobbiamo superarle. La retroguardia schierata a Bologna è la stessa che ha fermato la Juve. Pezzella? E' giocatore importante e il nostro capitano. Milenkovic ha fatto capire che se ne andrà? Intanto ha un contratto anche per il prossimo anno e ad ora il suo impegno è sempre stato elevato, in caso contrario non avrei difficoltà a metterlo fuori''. Possibile un rilancio domani di Martinez Quarta con Caceres che potrebbe avanzare al posto di Venuti o Biraghi. Quanto a Ribéry è tornato da qualche giorno ad allenarsi in gruppo e Iachini deciderà in extremis. Possibile panchina ancora per Castrovilli alle prese con fastidi muscolari. (ANSA).