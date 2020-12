Il Bayern resiste al Covid, bilancio in attivo

(ANSA-AFP) - MONACO DI BAVIERA, 18 DIC - Il fatturato consolidato del gruppo Bayern Monaco per la stagione 2019-2020 è stato pari a 698 milioni con un utile al netto delle imposte di 9,8 milioni, nonostante l'impatto del Covid-19 sui ricavi. Nel 2018/2019, il club tedesco aveva toccato il maggior fatturato della sua storia, a 750 milioni, e un utile netto 52,5. "La pandemia ha messo a dura prova l'intero mondo del calcio e naturalmente anche l'FC Bayern è stato colpito - ha detto il presidente, Karl Heinz Rummenigge -. In questo contesto, sia il reddito generato sia il fatto che siamo riusciti a chiudere la stagione con un profitto sono positivi", I successi sportivi della squadra, che ha vinto la Bundesliga, la Champions League e la coppa di Germania hanno contribuito notevolmente al risultato economico, dato che l'Allianz Arena da marzo non accoglie spettatori. Il vicepresidente esecutivo, Jan-Christian Dreesen, si è detto contento che il modello virtuoso di gestione del Bayern di non spendere mai più di quanto guadagna abbia permesso di superare questo periodo difficile. "Il club è costruito su una base solida che è stata costantemente rafforzata negli ultimi anni e ora si sta dimostrando in tempi di crisi", ha detto. Tuttavia, ha aggiunto, si prevede un forte calo delle entrate per la stagione 2020/2021, soprattutto se si continuerà ancora a lungo a giocare a porte chiuse. (ANSA-AFP).