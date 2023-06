Il Cagliari pensa già al futuro, riscattato Di Pardo

(ANSA) - CAGLIARI, 13 GIU - I giocatori del Cagliari sono in vacanza - si sono salutati ieri nella cena di fine campionato al Poetto, tra allegria, abbracci e saluti-, ma la società no: sono giorni decisivi per i prestiti. E per la programmazione della prossima stagione in Serie A. Il futuro è con Claudio Ranieri: le parole di ieri durante la premiazione alla Domus hanno rassicurato i tifosi: "Vogliamo fare bene anche l'anno prossimo", ha detto il tecnico romano. E non ci dovrebbero essere problemi. Il tecnico si terrà in contatto con il ds, Nereo Bonato, e con il presidente, Tommaso Giulini, per costruire la squadra per la serie A.

Il primo rinforzo è già a casa. Era previsto dal contratto in caso di promozione: l'esterno destro Di Pardo è stato riscattato dalla Juventus. Per Falco, invece, non c'era obbligo di riscatto dalla Stella Rossa: il futuro dell'attaccante potrebbe non essere più in Sardegna. Situazioni da definire anche quelle di Marin e Walukiewicz, in prestito all'Empoli: la palla passa alla società toscana. Le valutazioni si fanno anche in base a presenze e rendimento: il rumeno potrebbe essere riscattato, mentre per il difensore si profila un rientro a Cagliari ma solo di passaggio. La stagione continua per Luvumbo e Makoumbou. L'attaccante angolano sarà la stella della sua nazionale impegnata contro la Repubblica centroafricana per le qualificazioni alla Coppa d'Africa. Impegno anche per Makoumbou, in campo, sempre per le qualificazioni, contro il Mali. Subito via dall'Isola anche Lapadula (amichevoli col suo Perù contro Corea del Sud e Giappone) e lo slovacco Obert, in Under 21 contro Ungheria e Austria. Ancora da decidere date e luogo del ritiro precampionato. (ANSA). .