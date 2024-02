Il Leverkusen vince ancora, allunga a +8 sul Bayern

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - Il Bayer Leverkusen aumenta la pressione sul Bayern Monaco battendo 2-1 l'Heidenheim in un match della 22/a giornata di Bundesliga. Ora ha portato ad otto punti il suo vantaggio sui bavaresi, che giocheranno domani a Bochum per cercare di scrollarsi di dosso la sconfitta subita dalla Lazio in Champions League. Il Bayer non ha però avuto vita facile contro una squadra che era imbattuta da otto giornate e nonostante il vantaggio di 2-0 per le reti nel primo tempo di Frimpong e nel secondo di Adli ha rischiato di essere raggiunta dopo la rete di Kleindienst a pochi minuti dalla fine.

Nelle altre partite odierne, il Borussia Dortmund ha pareggiato 1-1 in casa del Wolfsburg e lo Stoccarda, terzo in classifica, ha vinto per 2-1 a Darmstadt. Entrambe le partite sono cominciate in ritardo a causa della protesta dei tifosi, che si è svolta in quasi tutti i campi, anche in seconda divisione, contro l'accordo concluso dalla Lega calcio con un gruppo di investitori che prevede la cessione dell'8% dei futuri diritti tv in ;;cambio di una quota di capitale al fine soprattutto di promuovere all'estero il campionato tedesco. Con fitti lanci di palline da tennis e monete di cioccolato sul terreno di gioco, i supporter hanno ritardato il fischio d'inizio e costretto gli arbitri a interrompere le partite, contestando un accordo che ritengono non democratico e frutto di una votazione non trasparente. (ANSA). .