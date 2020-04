Immobile, voglio spiegazioni,ci dicano se continuiamo

(ANSA) - ROMA, 29 APR - "Sono d'accordo con la società e i compagni. Il presidente Lotito ha detto bene, mi sembra pazzesco si debba andare a Villa Borghese anziché a Formello dove abbiamo sei campi e quattro ingressi separati. Potremmo anche non incontrarci mai tra di noi. Credo sia discriminatorio, non sappiamo cosa fare". Dalle frequenze di Lazio Style Radio 89.3, il capocannoniere del campionato Ciro Immobile si sfoga sul calcio che non riparte: "stiamo cercando solo di comprendere le motivazioni di questa scelta. Ce lo dicano se la ragione è che il campionato non ricomincerà. Da cittadino italiano, voglio spiegazioni". (ANSA).