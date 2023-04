In serie A quattro squalificati per un turno

(ANSA) - ROMA, 18 APR - Quattro giocatori sono stati squalificati per una giornata dal giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione alle gare della 30/a giornata. Tra i calciatori espulsi, un turno di stop è stato inflitti al giocatore dello Spezia than Kwame Col Ampadu. Tra i non espulsi, squalifica per una giornata effettiva di gara per davide Calabria (Milan), Danilo Cataldi (Lazio) e Abdelhamid Sabiri (Sampdoria). Il giudice sportivo ha poi inflitto una ammenda di diecimila ero alla Lazio "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato fumogeni e bengala sul terreno e nel recinto di giuoco oltre che in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria". Ammenda di 7mila euro allo Spezia "per avere alcuni suoi sostenitori, dal 45' al 48' del secondo tempo, assiepati alle spalle della panchina della squadra avversaria, assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti dei componenti di quest'ultima e lanciato due bicchieri di plastica semipieni in direzione dall'allenatore avversario oltre ad uno sputo che attingeva un giornalista posizionato nei pressi della suddetta panchina". Ammenda di tremila euro alla Juventus "per avere i suoi sostenitori, al 37' del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un petardo". Ammenda di tremila euro al Lecce "per avere suoi sostenitori, al 13' del primo tempo ed al termine della, lanciato nel recinto di giuoco un petardo ed alcune bottigliette di plastica". Infine, ammenda di duemila euro alla Cremonese "per avere suoi sostenitori, al 52' del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco una bottiglietta di plastica". Inflitta inoltre una ammenda di cinquemila euro all'allenatore della Lazio, Maurizio Sarri "per avere al 44' del secondo tempo, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria causando la reazione dei tifosi". (ANSA).