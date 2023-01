Infantino, solidarietà a Umtiti e Banda, basta razzismo

(ANSA) - ROMA, 04 GEN - "Solidarietà a Samuel Umtiti e Lameck Banda. Gridiamo ad alta voce NO AL RAZZISMO!. Che la stragrande maggioranza dei tifosi, che sono brave persone, si alzi e faccia tacere tutti i razzisti una volta per tutte!". Così, su Instagram dove ha postato anche una foto di Umtiti con la maglia del Lecce, il presidente della Fifa Gianni Infantino commenta quanto accaduto oggi allo stadio di Via del Mare, dove i due giocatori della squadra pugliese sono stati ripetutamente fatti oggetto di insulti razzisti da parte dei tifosi ospiti, costringendo anche l'arbitro Marinelli a sospendere per due minuti la partita tra Lecce e Lazio. (ANSA).