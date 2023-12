Inter: Cuadrado si opera, verso stop di tre mesi

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - L'Inter perde Juan Cuadrado. L'esterno colombiano, alla prese con un problema al tendine, dopo la terapia conservativa che gli aveva permesso di tornare in campo seppur non al 100%, ora ha scelto la strada della operazione. Inzaghi quindi non avrà Cuadrado a disposizione per almeno tre mesi.

"Pochi minuti fa ci hanno confermato che Cuadrado dovrà subire un intervento chirurgico - ha confermato il ds interista, Piero Ausilio, intervenuto a margine del premio 'Fortunato De Agazio' a Vibo Valentia -. La patologia al tendine non lo ha messo in condizione di esprimersi, a livello conservativo abbiamo provato a fare di tutto. Domani raggiungerò il mister e Marotta a Roma, poi dopo la partita con la Lazio metteremo la testa anche su questo problema che non ci aspettavamo. Se non ci fosse stato questo problema di Cuadrado non avremmo fatto mercato a gennaio", ha concluso il dirigente interista. (ANSA). .