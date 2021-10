Inter: Inzaghi 'abbiamo perso la testa'

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - "La Lazio è una squadra di qualità, abbiamo preso il secondo gol un po' strano, abbiamo perso la testa, ci sta che l'arbitro non ferma il gioco e che l'avversario non la mette fuori". Così l'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi ai microfoni di DAZN commenta la bagarre in campo dopo il gol del vantaggio della Lazio. "L'arbitro puo' anche fermare il gioco - ha aggiunto - ma non mi soffermerei su questo ma sul fatto che una squadra come la nostra deve portare a casa un altro risultato". (ANSA).