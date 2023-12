Inter, Inzaghi, 'cosa manca per scudetto? 22 partite...'

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - Quali ostacoli tra noi e la seconda stella? Le 22 partite che mancano, più tutte le altre delle altre competizioni: abbiamo fatto un ottimo percorso fin qui, siamo in testa da parecchie giornate ma dobbiamo continuare in un'unica direzione, tutti insieme". Lo ha detto a Dazn Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter dopo la vittoria corsara contro la Lazio.

"Quella di oggi è la classica partita che fa felici noi allenatori: abbiamo sofferto tutti insieme, concesso poco e vinto su un campo difficilissimo su cui sarà difficile per tutti vincere". L'Inter aveva quattro assenze pesanti (De Vrij, Dumfries, Cuadrado e Sanchez, ndr), "ma siamo stati bravi nelle difficoltà, coprendo bene il campo", spiega il tecnico. Quella di Rovella è stata l'unica occasione concessa alla Lazio in tutta la gara", continua Inzaghi, che spende belle parole per Bisseck. "E' stato bravissimo, per lui era un grande test, visto che la Lazio a sinistra è molto forte". (ANSA). .