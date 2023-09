Inter: Inzaghi 'numeri importanti, ma vogliamo migliorare'

(ANSA) - MILANO, 26 SET - "I dati sono importanti, chiaramente tutta la squadra sta lavorando molto bene. Quando si parla di fase offensiva e difensiva bisogna pensare all'intera squadra: non solo i difensori, ma tutta la squadra, compresi centrocampisti e attaccanti, sta lavorando nel migliore dei modi e dobbiamo continuare a crescere in entrambe le fasi mettendo tantissima motivazione in ogni allenamento".

Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi a InterTv alla vigilia della sfida contro il Sassuolo. "Abbiamo cambiato parecchio, i giocatori che erano già qui all'Inter sono stati importanti. Sono stati molto bravi a far capire a tutti i nuovi, sia ai più giovani sia ai più grandi, come approcciarsi al mondo Inter. Vedo grandissima disponibilità: è dal 13 luglio che tutti stanno lavorando molto bene e con grande determinazione - ha aggiunto -.Creiamo tanto, questo è un dato di fatto: succede da tantissimo tempo, anche nella scorsa stagione. Stiamo lavorando molto non solo con gli attaccanti, ma con tutti i giocatori che abbiamo, per essere sempre più determinati quando ci avviciniamo all'area avversaria". (ANSA). .