Inter, Inzaghi: 'Partita interpretata bene, ok gli attaccanti'

(ANSA) - MILANO, 20 AGO - "I cambi hanno dato le ottime risposte che volevamo avere. I cinque cambi di Lecce e quelli di oggi hanno fatto bene ed è molto importante. Sono contento, la squadra ha fatto una partita seria, l'avevamo preparata molto bene e sapevamo di affrontare una squadra in salute. Siamo stati bravi". Lo dice l'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, dopo la vittoria per 3-0 sullo Spezia. "Nei primi 20' siamo stati un po' contratti, poi il gol di Lautaro ci ha sbloccati e da lì abbiamo giocato molto bene. Lukaku? Con lui abbiamo soluzioni in più, nella passata stagione siamo stati il miglior attacco della Serie A. Cento gol? Diciamo che è la speranza. Io l'ho detto a inizio stagione, quest'anno abbiamo il ritorno di Romelu e quindi soluzioni in più. Ho la fortuna di allenare quattro attaccanti importanti, dovrò essere bravo io a sceglierli", spiega il tecnico. E la prossima avversaria è la Lazio di Acerbi, uomo-mercato che piace all'Inter. "Per chi giocherà? Lo dovete chiedere ai miei dirigenti, ci manca un difensore per le rotazioni". (ANSA).