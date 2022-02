Inter-Milan; Calabria, tra le partite più belle del mondo

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - "Mi auguro di indossare per sempre la maglia del Milan". Ai microfoni di Dazn il difensore del Milan, Davide Calabria, si prepara al derby dichiarando amore eterno ai rossoneri. "E' tra le partite più belle del mondo ed è merito anche dei tifosi. Creano un'atmosfera straordinaria. Avere quel contorno è qualcosa che auguro di vivere a tutti" "L'Inter - aggiunge Calabria - è una squadra forte. Mi piace molto la loro difesa. Se devo farti un nome ti dico De Vrij. Meglio la fascia mancina del Milan. Theo e Leao possono diventare due top-player. Ibrahimovic è un giocatore che attira su di se le attenzioni della difesa avversaria. Se gioca ancora a questi livelli è meglio averlo dalla propria parte". "Sono cresciuto con il Milan di Ancelotti e Allegri - ricorda Calabria - Per un tifoso rossonero è stato un periodo bellissimo. Era bello vedere il derby a casa. "Ero un bambino timido, non disturbavo. Ho una foto con Paolo Maldini. Gliel'ho chiesta dopo aver giocato 5 o 6 anni con il figlio. Al Vismara veniva a vedere il figlio e si nascondeva tra i boschi". (ANSA).