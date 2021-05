Inter-Roma a Chiffi, Sassuolo-Juve a Giacomelli

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Daniele Chiffi di Padova è l'arbitro designato per Inter-Roma, match della 17/a giornata di ritorno del campionato di serie A in programma mercoledì alle 20.45. La sfida tra Sassuolo e Juventus sarà diretta da Piero Giacomelli di Trieste, mentre per l'anticipo di domani tra Napoli e Udinese è stato designato Gianpaolo Calvarese di Teramo. Nessuna designazione in alcun ruolo invece per Paolo Mazzoleni e Daniele Doveri, rispettivamente assistente Var e arbitro ieri in Benevento-Cagliari e al centro della polemica per il rigore concesso e poi negato con l'ausilio della videoassistenza. Atalanta-Benevento: Massa di Imperia Bologna-Genoa: Fourneau di Roma 1 Cagliari-Fiorentina (ore 18.30) Crotone-H. Verona (giovedì ore 20.45): Massimi di Termoli Inter-Roma: Chiffi di Padova Lazio-Parma: Dionisi di L'Aquila Napoli-Udinese (domani ore 20.45): Calvarese di Teramo Sampdoria-Spezia: Maresca di Napoli Sassuolo-Juventus: Giacomelli di Trieste Torino-Milan: Guida di Torre Annunziata - (ANSA).