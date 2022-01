(ANSA) - MILANO, 28 GEN - Felipe Caicedo è pronto a diventare un giocatore dell'Inter. L'attaccante classe 1988 ha infatti iniziato in mattinata le visite mediche di rito con il club nerazzurro a Milano, prima della firma sul contratto e dell'ufficialità dell'affare. Caicedo, che era già stato allenato dal tecnico interista Simone Inzaghi ai tempi della Lazio, arriva dal Genoa in un'operazione in prestito fino al termine della stagione (ANSA).