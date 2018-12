Inzaghi, 'Gomez? Felice di Correa'

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - "Rimpianti per Gomez? Sono felice dei giocatori che ho. Correa sta facendo grandi cose, non dimentichiamoci che conosceva già il campionato. Il suo inserimento è stato facilitato per questo. Il Papu sarà un osservato speciale domani, può cambiare gli equilibri della partita". Simone Inzaghi risponde così a chi gli fa presente che oggi poteva allenare il Papu Gomez se il mercato avesse preso un'altra direzione. Tra i più attesi domani anche Milinkovic-Savic: "Nelle ultime partite ha avuto buoni numeri - ha spiegato l'allenatore della Lazio in conferenza stampa - per quanto riguarda la corsa e l'intensità. Sicuramente eravamo abituati al Milinkovic che segnava e faceva tanti assist. Ma continuando a lavorare come sta facendo, tornerà il Milinkovic che tutti conosciamo".