Inzaghi, Milinkovic risponda sul campo

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - "Ci sono passato anche io da giocatore, ci sono momenti in cui non va bene, i tifosi e la critica rimproverano e accusano, lui dovrà rispondere con le prestazioni in campo". Lo dice l'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, riferendosi alle critiche dei tifosi al rendimento di Milinkovic-Savic, al quale dopo la gara con la Sampdoria è stato indirizzato uno striscione all'esterno dell'Olimpico con su scritto "zingaro". "In lui ho grandissima fiducia - ha precisato Inzaghi alla vigilia della sfida di Europa League contro l'Eintracht Francoforte - Con la Samp probabilmente se il suo tiro non fosse uscito di centimetri si sarebbe parlato di altro".