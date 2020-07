Juve cerca a S.Siro il pass per il nono titolo

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - Al via il turno infrasettimanale della 31/a giornata della Serie A, con lo scontro di domani tra Milan e Juventus al Meazza. I padroni di casa non battono i bianconeri dal lontano 2016, ma col rientro in rosa di Ibrahimovic e le recenti prestazioni convincenti di Calhanoglu - due assist e due gol nelle ultime quattro partite - sognano di fare lo sgambetto a Sarri, privo degli squalificati De Ligt e Dybala. Dopo la vittoria nel derby, gli analisti di Planetwin365 vedono grande favorita la Juve - data a 2,33, mentre un successo rossonero è quotato 3,42 - che soprattutto è vicina al nono scudetto di fila, con la quota che scende dall' 1,13 di venerdì ad un rasoterra 1,04 di oggi. Per rinsaldare il primo posto sarà fondamentale per i bianconeri cogliere domani i tre punti, come indica il 44% dei tifosi, mentre il 28% sostiene il Milan, stessa percentuale a favore del pareggio. Nella stessa giornata, il Lecce (9,30) affronterà in casa la Lazio (1,30), che complice la sconfitta con il Milan nel turno precedente, ha visto affievolirsi le speranze scudetto, con la quota del trionfo degli uomini di Inzaghi innalzatasi da 5,75 a 11,00. (ANSA).