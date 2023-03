La Juve punta tutto sulla "carta segreta" per l'annullamento del processo plusvalenze e per riprendere i 15 punti tolti per la penalizzazione. Ma dopo la vittoria della società bianconera davanti al Tar del Lazio, la Figc sta preparando una contromossa. Secondo quanto riportato da La Stampa, la Federazione vorrebbe presentare ricorso al Consiglio di Stato perché la Juve si è rivolta al giudice amministrativo senza passare dai primi tre gradi di giustizia.

La "carta segreta" deve essere visionabile dalla Juve

Il TAR del Lazio ha sancito che la cosiddetta "carta segreta" debba essere visionabile dai legali della Juve. La Covisoc e la Procura della Figc sono quindi obbligate a consegnare alle difese la nota numero 10940 del 14 aprile 2021. Come spiega La Repubblica, in quella nota l'organo di vigilanza chiedeva chiarimenti alla procura su alcune operazioni sospette: uno dei nodi della tesi difensiva bianconera nel ricorso al Collegio di garanzia del Coni, perché potrebbe anticipare la data in cui il procuratore Chiné è venuto a conoscenza di possibili irregolarità sul fronte delle plusvalenze.

Le motivazioni del Tar e le lacune della giustizia sportiva

Si tratta di una valutazione degli effetti della cessione dei calciatori sui bilanci ai fini dell’iscrizione ai rispettivi campionati. Ovvero, l'effetto delle plusvalenze sui bilanci. Le motivazioni del Tar evidenziando le lacune della giustizia sportiva. Il Tar ha ritenuto il ricorso della Juves contro la decisione di non concedere l'accesso all'atto "senz'altro ammissibile", perché nell'interesse dei ricorrenti "in assenza di una puntuale disciplina dell’accesso difensivo in materia di ordinamento sportivo".

L'inammissibilità del processo

Perché questo passaggio è considerato così importante? Perché, spiega l'Adnkronos, nella valutazione della difesa della Juventus quelle risposte sposterebbero i termini che stabiliscono la tempestività delle contestazioni della Procura federale, determinando l'inammissibilità del processo. E la conseguenza immediata sarebbe l'annullamento della penalizzazione di 15 punti nella classifica del campionato di serie A che è in corso.